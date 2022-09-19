Состоялось очередное заседание Совета Общественной палаты Тюменской области

Фото пресс-службы ОП ТО

Заседание Совета Общественной палаты Тюменской области состоялось в Тюмени 14 сентября. В мероприятии приняли участие члены Совета Общественной палаты Тюменской области – председатели постоянных комиссий, а также руководители рабочих групп Общественной палаты Тюменской области.

На обсуждение были вынесены пять основных вопросов. О внесении изменений в план работы Общественной палаты Тюменской области на 2022 год сообщил председатель Общественной палаты Тюменской области Геннадий Чеботарёв, предложив включить в план следующие мероприятия:

- научно-практическую конференцию на тему "Гражданин как объект и субъект властных отношений в единой системе публичной власти",

- семинар "Правовые основы профилактики коррупции в сфере государственного и муниципального заказа",

- круглый стол "Государство, не теряй человека - нравственный и социальный аспекты".

Член комиссии по охране окружающей среды и экологическому воспитанию Общественной палаты Альберт Фахрутдинов сообщил об изменениях в общественной экспертизе муниципальных правовых актов, содержащих положения о проведении общественных обсуждений. А именно Правила благоустройства Тюмени, утвержденные решением Тюменской городской Думы от 27.06.2019 г. № 136, предложено заменить на Положение об организации и проведении общественных обсуждений о намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит экологической экспертизе, утвержденное постановлением администрации г. Тюмени от 13.10.2006 №18-пк.

Члены Совета ознакомились и приняли к сведению информацию о работе Комиссии по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений в 1 полугодии 2022 года, председателем которой является заместитель председателя Общественной палаты Евгений Воробьев.

Третьим вопросом были утверждены дата и повестка очередного заседания Общественной палаты Тюменской области, которое состоится 27 сентября и будет содержать в себе семь основных вопросов.

Далее Геннадий Чеботарев рассказал об изменениях в Положение о наградах Общественной палаты Тюменской области. Членами Совета было принято единогласное решение о доработке вносимых изменений.

Председатель комиссии по развитию институтов гражданского общества и поддержке СО НКО Общественной палаты Светлана Ярославова предложила утвердить Положение, председателя и членов организационного комитета по подготовке и проведению 8-го Форума социальных проектов общественных объединений и некоммерческих организаций Тюменской области "Синергия Сибири – 2022". Целями и задачами данного Форума является тиражирование и популяризация лучших социальных практик общественных объединений, религиозных организаций и национально-культурных автономий Тюменской области, содействие в реализации на территории региона социально значимых проектов СО НКО, мотивация гражданской активности к социальному творчеству, сообщили в пресс-службе Общественной палаты региона.