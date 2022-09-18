"Градостроитель" помогает пациентам справиться с последствиями клещевого энцефалита

В тюменском Областном лечебно-реабилитационном центре "Градостроитель" с 2022 года проводят медицинскую реабилитацию пациентам с заболеваниями центральной нервной системы, в том числе перенесшим клещевой энцефалит.

Последствия от поражения вирусом могут быть различными по степени тяжести – от паралича и летального исхода до легкой и средней степени тяжести с различными функциональными нарушениями.

Юлия заболела в начале лета: высокая температура, слабость, головные боли. Обследование в Областной инфекционной больнице показало инфицирование вирусом клещевого энцефалита. После проведенного лечения удалось стабилизировать состояние пациентки и ее перевели на реабилитационное лечение в "Градостроитель".

Уже в день поступления девушку осмотрели специалисты мультидисциплинарной реабилитационной команды: невролог, врач ЛФК, физиотерапевт, специалисты – инструктор ЛФК, психолог, эрготерапевт. Для пациентки подобрали индивидуальную программу реабилитации. Первые несколько дней, учитывая общее состояние пациентки, процедуры и индивидуальные занятия проводились в ее палате. "Я приехала сюда в тяжелом состоянии, сейчас ощущаю себя намного лучше. Полезны были и занятия для моторики, и физиопроцедуры.

ЛФК, инструкторы помогли укрепить мышцы. Заново научилась ходить, рассказала Юлия, - Мое желание, профессионализм и старание персонала дали мне возможность вернуться к самообслуживанию и самостоятельному передвижению.

По материалам департамента здравоохранения Тюменской области.