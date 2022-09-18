Тюменские предприятия войдут в пилотный проект по профилактике профзаболеваний

В Тюмени на учете в Фонде социального страхования состоит 157 профзаболеваний летного состава: пилоты, бортпроводники, механики, это 26% от общего числа профзаболеваний, отметили в региональном отделении ФСС.

Ранее к проекту уже подключились Аэрофлот и РЖД. Сам проект стартовал в российских регионах 1 апреля 2020 года.

Он предполагает организацию медосмотров работников, чтобы выявить возможные ранние признаки профессиональных заболеваний. В дальнейшем такие сотрудники смогут пройти профилактическое лечение в центрах реабилитации Фонда социального страхования (ФСС). Продолжительность лечения составит 18 дней. Предполагается, что на этот период работникам будут давать дополнительный оплачиваемый отпуск, а также возмещать стоимость проезда к месту профилактического лечения и обратно.