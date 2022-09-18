Тюменский парикмахер поделилась секретами ухода в домашних условиях

- Мне скучно стричь мужчин. Это слишком просто. Максимум, что они просят – выбрить полоски, рисунки в прическе. Куда интереснее работать с окрашиванием женских волос. Здесь нет предела фантазии, много красок и техник. Например, можно сделать скрытое окрашивание, когда другой цвет волос можно увидеть, если только приподнять их в прическе. Или с помощью мелирования или тонирования скрыть седину, чтобы не красить каждый месяц волосы при отрастании корней, - делится парикмахер Наталья Кащенко.

Несмотря на прогресс в деле ухода за волосами, в целом состояние волос у женщин не улучшается, считает наша героиня. Сказываются многие факторы: и питание, и экология, и хронические заболевания. Если за волосами не ухаживать систематически, их состояние оставляет желать лучшего.

Некоторыми секретами ухода в домашних условиях она с удовольствием делится. По ее рекомендации раз в месяц нужно очищать кожу головы специальным пилингом. Шампунь все же выбирать по типу волос: для окрашенных, светлых, темных, жирных, сухих, тонких, жестких или локонов. После шампуня на волосы обязательно наносить бальзам. Если есть время, то перед бальзамом и маску. Тогда волос получит глубокое питание благодаря маске и поверхностное — от бальзама.

Щетки-брашинги для укладки лучше выбирать с натуральным ворсом. При сушке феном металл и пластик нагреваются и портят волосы. А вот массажные расчески вполне могут быть пластиковыми, главное, чтобы концы не были жесткими и не ранили нежную кожу головы. Самые идеальные — квадратной формы, достаточно объемные, уточнила Тюменская область сегодня.