В Тюменской области сократилось число безработных и соискателей

В Тюменской области открыто более 26,7 тыс. вакансий. Больше всего специалистов требуется в сфере строительства — более 4,5 тысячи, сообщает Вслух.ру.

В начале месяца было 2,8 тыс. вакантных мест в сфере образования. 2,6 тыс. - в торговле и ремонте транспорта. Более 2,3 тыс. - в обрабатывающих произодствах, а также в госуправлении и обеспечении военной безопасности. Чуть меньше — 2,2 тыс. - в сельском и лесном хозяйстве, рыболовстве и рыбоводстве.

В регионе сократилось число состоящих на официальном учете соискателей и безработных. По данным на 1 сентября их было 7 тыс. 169 и 3 тыс. 903 человека соответственно. Месяцем ранее — 8 тыс. 303 и 4 тыс. 141.