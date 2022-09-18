Высаживать плодовые растения осенью советуют тюменцам

В Тюменской области это нужно сделать до середины октября, точнее за 2-3 недели до наступления заморозков.

- Температура воздуха может быть даже минусовой, но очень важно, чтобы грунт не промерз на глубину корней, - уточнила опытный садовод Нина Лапина. - Грунт должен быть мягким, не окаменевшим. При соблюдении сроков посадки молодые саженцы успевают окрепнуть, прижиться на новом месте, нарастить молодые корешки и в результате весной они трогаются в рост на несколько недель раньше своих собратьев, которые весной только укореняются.

Нина Лапина рекомендует выбирать для посадки плодовых культур солнечное, высокое место, подальше от ветров и грунтовых вод. Обязательно замульчируйте почву приствольного круга корой, торфом. Саженец нужно оградить лапником или спанбондом. В условиях Урала безбоязненно осенью можно высаживать груши, яблони, вишни, алычу, рябину, шелковицу, а также сорта слив сибирской и уральской селекции. А вот с посадкой абрикоса, персика, черешни, миндаля лучше повременить до весны, сообщило издание АиФ - Западная Сибирь.