Шестнадцатилетняя художница из Голышманово приняла участие в международном конкурсе

Елизавета Бородина из посёлка Голышманово взяла диплом первой степени на Х Международном конкурсе детского творчества "Сказки мира- 2022". Его организует творческая мастерская "PeSoK" города Калининград при поддержке областного Калининградского фонда культуры.

Главная цель творческого конкурса - поддержка талантливых детей в возрасте от 5 до 17 лет, проживающих в любом регионе России и в других странах мира. Конкурсантам предложили три номинации – видео песочной анимации, песочные картины и рисунки в любой технике. Ребята выставляли на конкурс сюжеты из народных или авторских сказок, портреты сказочных героев, иллюстрации на тему сказки, древних легенд или мифов.

На "Сказки мира-2022" Елизавета Бородина направляла работу "Алиса в Зазеркалье". Она победила в номинации "Рисунок/живопись", а также получила специальный диплом "Симпатия жюри". Педагог девушки, Светлана Лебедева, отмечена Благодарственным письмом за высокий профессионализм и подготовку участника конкурса. Лиза Бородина - воспитанница Голышмановской школы искусств имени Леонида Шарохи, осваивает предпрофессиональную программу.

Елизавета Бородина мечтает продолжить художественное образование в колледже или институте, уточнила Комсомольская правда-Тюмень.