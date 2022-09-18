Контроль на федеральных трассах будет усилен

08:34 18 сентября 2022
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Тюменской области в ходе мероприятия "Трасса", которое проводится в связи с увеличением числа ДТП в последние дни. Кроме того, сотрудники дорожного надзора вместе с представителями дорожных служб обследуют места проведения дорожных работ на федеральных автодорогах.

В целом в этом году аварийность на пяти федеральных автодорогах Тюменской области снижается, произошло 178 ДТП, погибли 33 человека, 266 ранены. Вызывает тревогу аварийная обстановка на автодорогах Екатеринбург-Тюмень и Тюмень-Омск, где растет число раненых и погибших соответственно.

ГИБДД призывает водителей сбавить скорость на трассах, четко соблюдать требования дорожных знаков, минимизировать ночные поездки, особенно с детьми, в обязательном порядке соблюдать правила перевозки детей в автомобилях и чаще отдыхать, если в поездке участвуют дети, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области

Теги: ГИБДД Тюменской области
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