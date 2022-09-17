В школах и колледжах Тюмени реализуют проект "Молодежная финансовая инициатива"

10 учебных заведений Тюмени, в том числе гимназии, техникумы, колледжи, охватят проектом "Молодежная финансовая инициатива" в 2022 году, сообщает пресс-служба Альянса СО НКО. Целевая аудитория – ученики 9-11 классов и студенты средних специальных учебных заведений.

"Реализация "Молодежной финансовой инициативы" в 2022 году продолжится в традиционном формате, совмещающем серию оффлайн-мероприятий в лекционной и игровой форме. Основой механизма игрофикации процесса обучения станет известная настольная игра "Денежный поток". По мнению экспертов, это один из лучших тренажеров, способствующих повышению финансовой грамотности. Игра учит управлению личными финансами, знакомит с основными правилами инвестиционной деятельности, формирует умения и навыки необходимые для того, чтобы человек чувствовал себя уверенно в мире финансов", — рассказали в пресс-службе Альянса СО НКО.

Гостей события будут ждать десятки площадок и активностей: финансовый лекторий, тренинги, мастер-классы, финансовый кинотеатр, выставка финансовых продуктов и многое другое, сообщает Тюменская линия.