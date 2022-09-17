Куда можно сдать ненужные вещи и заработать на этом

Один из проверенных способов– продажа по интернету через сайты объявлений. Такой вариант подойдет для сбыта одежды, обуви и аксессуаров хорошего качества. Единственное, придется общаться с покупателей, находить к ним подход, возможно, делать скидки. Однако в любом случае спрос будет. Для многих покупать вещи через сайты гораздо выгоднее, чем в магазинах. Особенно это касается верхней одежды.

Есть возможность отнести вещи и в комиссионные магазины. Так можно не только освободить место в гардеробе, но и получить небольшую прибыль. Конечно, у них есть свои требования. Сюда можно сдавать одежду и обувь, обязательное условие – они должны быть чистыми, а одежду необходимо не только выстирать, но и выгладить.

"Еще одно из условий, чтобы они соответствовали сезону. У нас все вещи в одном экземпляре. Деньги отдаем после продажи – 65 %. Если вещь не будет продана, за ее хранение берем 10 % от стоимости", – сообщает одна из владелиц комиссионного магазина на Червишевском тракте.

Также можно сдать ненужные вещи в секонд-хенд. В Тюмени есть и такие магазины, где примут не только одежду и обувь, но и книги, пластинки. Они работают по принципу комиссионки, уточнили в АИФ-ТЮМЕНЬ.