Следующие три года тоболяки посвятят Знаменскому, Менделееву и Ершову

В Тобольске завершилось голосование по выбору какому историческому факту или кому будут посвящены следующие три года, оно проходило на сайте "Тобольск решает".

Горожане могли выбрать один из предложенных различных вариантов на 2023, 2024 и 2025 годы, сформированных на круглых дат, значимых событий, предложенных членами Исторического совета города, или дать свой вариант.

Судьбу тематики годов города, в котором проживает больше сотни тысяч человек, решили 649 горожан, выразивших свою позицию по вопросу:

2023 год посвятить Михаилу Знаменскому в связи со 190-летием со его дня рождения (324 голоса).

2024 - год Дмитрия Менделеева в честь 190-летия со дня его рождения.

2025 - год Петра Ершова в связи с 210-летием со его дня рождения.

2022 год в Тобольске посвящен его основателю – Даниле Чулкову. А прошлый под эгидой архитектора Семена Ульяновича Ремезова.

В первую очередь проводятся просветительские проекты, направленные на людей всех возрастов. Выставки, семинары, лектории – это далеко неполный список интересных мероприятий, посвященных той или иной личности. Помимо этого, в юбилейный для Тобольска год, было принято решение установить основателю города памятник, открытие которого состоится уже совсем скоро.