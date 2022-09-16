Сотрудники департамента соцразвития решили стать донорами костного мозга

Сотрудники департамента социального развития Тюменской области в числе первых сдали кровь для включения в число потенциальных доноров костного мозга

5 специалистов, среди которых и постоянные доноры крови, с готовностью откликнулись на призыв ФМБА России. Они пройдут типирование, затем их имена внесут в Единый общероссийский регистр.

Сдать кровь на типирование могут люди в возрасте от 18 до 45 лет в рабочие дни на Тюменской станции переливания крови (ул. Энергетиков, 35) с 8:00 до 13:00. С собой иметь паспорт, СНИЛС, маску. Подробная информация по тел. (3452) 68-20-25.

Узнать подробнее о донорстве костного мозга можно на на сайтах km.yadonor.ru и donor43.ru, в VK И по тел. горячей линии Федерального регистра доноров костного мозга 8-800-550-29-77 (звонок по РФ бесплатный).