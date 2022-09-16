Министр просвещения РФ приедет в Тюмень на открытие финала "Учителя года"

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Заключительный этап Всероссийского конкурса "Учитель года России - 2022" пройдёт в Тюмени с 21 сентября по 1 октября. В торжественном открытии конкурса примет участие министр просвещения России Сергей Кравцов, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минпросвещения РФ.

Основные мероприятия конкурса в Тюмени будут проходить с 21 сентября по 1 октября, в том числе, торжественные церемонии открытия, оглашения лауреатов, объявления призеров, испытание "Вопрос учителю года".

В тюменском этапе примут участие 88 финалистов - 85 победителей регионального этапа конкурса, учителя из ЛНР, ДНР и победителя конкурса "Учитель года заграншкол МИД России" (Венгрия). Они проведут для тюменских школьников уроки по своим предметам и организуют креативные внеурочные занятия. По итогам первого тура определятся 15 лауреатов. Им предстоят испытания второго тура. Каждый проведет мастер-класс, на котором продемонстрирует персональные профессиональные техники, имеющие практическую эффективность. Затем лауреатам предстоит ответить на "Вопрос учителю года" - испытание в формате пресс-конференции, на которой вопросы конкурсантам зададут ученики, родители, представители СМИ, профессиональной и культурной общественности.

Всероссийский конкурс "Учитель года России" проводится в 33 раз. Ежегодно в нем участвуют более 100 тысяч учителей. Тюмень получила право принимать заключительный этап конкурса благодаря победе в конкуре 2021 году учителя физики Екатерины Костылевой из тюменской гимназии № 16.