Школа, ученики и родители будут общаться в VK-сервисах

Минпросвещения, Минцифры и VK заключили соглашение о сотрудничестве в области создания и развития сервисов для удобного взаимодействия учителей с родителями и школьниками. В числе инструментов общения – чаты и видеоконференции. Благодаря сотрудничеству школы просто и удобно перейдут на российские сервисы онлайн-коммуникаций в рамках внедрения ФГИС "Моя школа", сообщает пресс-служба Минпросвещения РФ.

VK Мессенджер, VK Звонки и Почта Mail.ru будут использоваться в школах и колледжах. Компания VK обеспечивает развитие и функционирование сервисов. Минпросвещения России будет отвечать за обучение и консультации пользователей информационных систем. Минцифры несет ответственность за техническую интеграцию отдельных сервисов во ФГИС "Моя школа".

Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов:

Технологические изменения в сфере образования ориентированы в первую очередь на граждан, призваны помочь учителям в работе, школьникам – в подготовке к урокам, а родителям – увидеть наглядную картину достижений ребенка. ФГИС "Моя школа" – удобный инструмент, чтобы повысить результаты обучения ребят, эффективность организации учебного процесса. В ней размещен качественный, проверенный контент, всегда под рукой расписание и домашние задания, есть возможность пройти диагностику и определить свой уровень знаний. Естественно, новые технологии будут использоваться только как дополнение к традиционным формам обучения. Живой диалог учителя с учеником – неизменная основа отечественного обучения и воспитания. Одно из важных направлений – организация общения школьников с друзьями, одноклассниками и преподавателями в безопасной среде. И в этом смысле цифровые решения VK давно зарекомендовали себя как проверенные и эффективные инструменты.

"Образование – одно из ключевых направлений работы нашей компании. Мы занимаемся профориентацией школьников, реализуем образовательные программы для студентов, проводим чемпионаты и хакатоны. Наша задача – создавать сервисы, которые помогают миллионам людей преподавать, учиться и общаться по соответствующим вопросам в защищенном и удобном пространстве. Уверен, что соглашение станет новым шагом в этом направлении. Совместными усилиями мы сможем предоставить еще больше возможностей и цифровых инструментов для организации школьного обучения", – прокомментировал генеральный директор VK Владимир Кириенко.

Ранее сообщалось, что с 1 декабря 2022 года госучреждения РФ будут обязаны размещать в своих аккаунтах в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники" отчеты о проводимых мероприятиях, комментарии по актуальным вопросам.