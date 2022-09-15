190 тысяч тюменских школьников вакцинируют от гриппа

В этом учебном году в регионе планируется привить от гриппа 189 900 школьников, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

В прошлом году было вакцинировано 159 079 учащихся. Оптимальным периодом для формирования иммунитета против гриппа является первая четверть.

Также в медицинских кабинетах школ можно поставить прививку от коронавируса детям от 12 до 17 лет. Для этого необходимо заполнить информированное согласие и заявление на вакцинацию ребенка. Дети будут осмотрены и привиты в плановом порядке. В течение года прививают от клещевого энцефалита и туляремии.

В регион поступили инактивированные вакцины Ультрикс-квадри и Совигрипп для вакцинации детей и взрослых для профилактики гриппа у взрослых и детей старше 6 месяцев.

Вакцины, используемые для вакцинации против гриппа безопасны. Они не содержат стабилизирующих препаратов и антибиотиков.