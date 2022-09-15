Тюменцев приглашают на премьеру документального фильма

Премьеру документального фильма "Мы" о культуре, традициях и судьбах людей, которые несут нематериальное культурное наследие тюменцы смогут увидеть 18 сентября в амфитеатре Музейного комплекса имени Словцова.

Съемки проходили летом в Тюменской области, герои картины - мастера, проживающие в Абатском, Ишимском и Викуловском районах.

Фильм создан при поддержке Регионального отделения Российского фонда культуры в Тюменской области в сотрудничестве с Тюменским музейно-просветительским объединением.

Начало в 16:00.