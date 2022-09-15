Тюменцев приглашают на премьеру документального фильма

13:45 15 сентября 2022
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

Премьеру документального фильма "Мы" о культуре, традициях и судьбах людей, которые несут нематериальное культурное наследие тюменцы смогут увидеть 18 сентября в амфитеатре Музейного комплекса имени Словцова.

Съемки проходили летом в Тюменской области, герои картины - мастера, проживающие в Абатском, Ишимском и Викуловском районах.

Фильм создан при поддержке Регионального отделения Российского фонда культуры в Тюменской области в сотрудничестве с Тюменским музейно-просветительским объединением.

Начало в 16:00.

NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Октябрь, 2022