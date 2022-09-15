В сентябре состоится Слёт школьных лесничеств Тюменской области

С 21 по 23 сентября в детском лагере "Витязь" пройдет XIII Слёт школьных лесничеств Тюменской области.​ Участников ждут​ мастер-классы, выставки и семинары, посвященные лесной тематике, а также конкурсы, эстафеты и квесты.

В течение трёх дней юные лесники будут соревноваться в практических и теоретических знаниях в области лесных наук, а​ руководители поделятся​ опытом ведения школьных лесничеств и​ своими педагогическими​ наработками.

В первый день, после торжественного открытия, ребята примут участие в командном спортивном конкурсе "Один день лесного пожарного", в котором проявят навыки тушения условного лесного пожара, продемонстрируют свою спортивную подготовку и туристические навыки.

Второй день Слёта начнется с эстафеты "Лесное многоборье", затем для​ детей​ пройдут​ индивидуальные​ специализированные​ конкурсы​ по лесоведению​ и таксации, ботанике​ и дендрологии, зоологии, энтомологии, экологии.​ Для руководителей школьных лесничеств состоятся тематические семинары и практические занятия.

Насыщенная программа дня завершится встречей у костра и песнями под гитару.

Награждение победителей пройдет на торжественном мероприятии закрытия Слёта 23 сентября.

Слёт школьных лесничеств проводится с целью развития и совершенствования работы школьных лесничеств Тюменской области, распространения передового опыта лучших школьных лесничеств, ориентирования обучающихся на выбор профессий лесохозяйственного профиля, а также повышения квалификации руководителей школьных лесничеств, занимающихся экологическим и лесохозяйственным образованием учащихся.