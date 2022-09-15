В сентябре состоится Слёт школьных лесничеств Тюменской области

С 21 по 23 сентября в детском лагере "Витязь" пройдет XIII Слёт школьных лесничеств Тюменской области. Участников ждут мастер-классы, выставки и семинары, посвященные лесной тематике, а также конкурсы, эстафеты и квесты.
В течение трёх дней юные лесники будут соревноваться в практических и теоретических знаниях в области лесных наук, а руководители поделятся опытом ведения школьных лесничеств и своими педагогическими наработками.
В первый день, после торжественного открытия, ребята примут участие в командном спортивном конкурсе "Один день лесного пожарного", в котором проявят навыки тушения условного лесного пожара, продемонстрируют свою спортивную подготовку и туристические навыки.
Второй день Слёта начнется с эстафеты "Лесное многоборье", затем для детей пройдут индивидуальные специализированные конкурсы по лесоведению и таксации, ботанике и дендрологии, зоологии, энтомологии, экологии. Для руководителей школьных лесничеств состоятся тематические семинары и практические занятия.
Насыщенная программа дня завершится встречей у костра и песнями под гитару.
Награждение победителей пройдет на торжественном мероприятии закрытия Слёта 23 сентября.
Слёт школьных лесничеств проводится с целью развития и совершенствования работы школьных лесничеств Тюменской области, распространения передового опыта лучших школьных лесничеств, ориентирования обучающихся на выбор профессий лесохозяйственного профиля, а также повышения квалификации руководителей школьных лесничеств, занимающихся экологическим и лесохозяйственным образованием учащихся.
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