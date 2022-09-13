Соревнования лесников прошло в Тюменской области

Региональный конкурс профессионального мастерства в сфере лесного хозяйства в номинации "Лучшее лесничество".



В числе участников 22 команды лесничеств области.



Ещё одна команда приняла участие как учебное лесничество - это команда ГАПОУ ТО "Тюменский колледж производственных и социальных технологий".



Участники преодолели 6 этапов: 2 теоретических и 4 практических.



В теории были тестирования по лесопатологии (проверка знаний вредителей и болезней леса) и лесоводству (правила заготовки древесины, правила санитарной безопасности в лесах, правила пожарной безопасности в лесах, правила лесовосстановления и лесоразведения, охраны труда и техники безопасности).

Практика - тушение условного лесного пожара (разведение лесного пожара до определенных размеров, тушение пожара из ранцевого лесного огнетушителя, работа с мотопомпой);

изготовление деляночного столба с надписью в соответствии с полученным заданием;

отвод лесного участка;

выявление и фиксация правонарушения в лесном массиве с применением квадрокоптера.



Кубок победителя получила команда Армизонского лесничества, Голышмановское и Уватское лесничества на втором и третьем местах.



Конкурс профессионального мастерства - это отличная возможность проверки своих сил и совершенствования своих навыков, а также хороший повод встретиться с коллегами из других лесничеств и обменяться опытом, отмечают в деплеса.