Тюменский депутат вручил рабочим завода их портреты от авторов проекта "Человек труда"

Территорию "Тюменьремдормаша" украсили портретами сотрудников предприятия, которые стали героями фотовыставки "Человек труда", стенд сооружён из элементов, изготовленных в цехах предприятия. Директор завода и депутат Тюменской гордумы Алексей Рагозин и исполняющий обязанности председателя Тюменской областной Думы Андрей Артюхов выразили признательность сотрудникам предприятия и вручили фотографии, сделанные во время производственного процесса.

"Нет такого субъекта Федерации, куда бы мы ни поставляли свою продукцию, в странах ближнего зарубежья она тоже очень востребована", - отметил Рагозин, говоря о вкладе каждого рабочего в развитие завода.

Депутат поблагодарил коллегу из регионального парламента за приглашение поучаствовать в социально значимом проекте, подчёркивающем важность рабочих профессий и их роль в формировании экономического потенциала Тюменского региона.

Специалист по изготовлению дорожных знаков Любовь Ильина считает свою работу творческой, она отметила, что признание профессиональных заслуг на уровне города и региона придаёт ей сил и уверенности в завтрашнем дне.

Десятки специалистов предприятия получили поощрения в виде Почетных грамот и Благодарностей.

Конкурс репортажной фотографии памяти Александра Ефремова проводится в Тюменской области с 2013 года по инициативе депутатов регионального парламента. Его участниками стали десятки предприятий и сотни квалифицированный специалистов разных профессий.