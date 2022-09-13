Тюменцы стали лауреатами конференции "Юные техники и изобретатели"

В Госдуме РФ состоялся финал IX Всероссийской конференции "Юные техники и изобретатели", на которой молодые инженеры со всей страны представили свои проекты и инновационные разработки. Воспитанники Кванториума Денис Тимонин и Феликс Напольский стали лауреатами конкурса проектов.

Денис Тимонин, воспитанник педагога по научно-техническому моделированию Андрея Тарасова презентовал проект "От паровоза Черепановых до локомотива Тимонина". Юный инженер представил макеты паровозов разных эпох, свои исследования в этой области и продемонстрировал прообраз российского локомотива будущего.

Воспитанник Евгении Мешагиной отделения "Промышленный дизайн" Феликс Напольский презентовал проект "Тягового протеза". Проект создан для людей с отсутствием кисти руки.

"Ребята справились отлично! Стоит отметить, что работа над разработками продолжается, так как всегда есть к чему стремиться. Денис и Феликс не останавливаются, они идут в новые направления, осваивают тонкости нанотехнологий и робототехники, получают новый опыт и знания. Надеемся, что впереди у ребят множество проектов и, конечно же, побед!" – поделился специалист про проектному управлению "Кванториума" Сергей Юрлов.