Врача и медсестру больницы села Борового оштрафовали за нарушение санитарных норм

После прокурорской проверки врач-эпидемиолог и старшая медсестра Областной больницы № 19 оштрафованы за нарушения санитарных норм при проведении медицинских процедур, поводом послужила жалоба матери 6-летней девочки после забора у ребенка анализов.

Как сообщили в облпрокуратуре, нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства выражались в "ненадлежащем проведении уборки в кабинетах, отсутствии необходимых маркировок на инвентаре, а также в несоблюдении требований к накоплению медицинских отходов". Сотрудники наказаны по ч.1 ст. 6.3 и ч.1 ст. 6.35 КоАП РФ, Роспотребнадзор выписал им предупреждения и штрафы в размере 2 тыс. рублей.



Кроме того, прокуратурой района главному врачу больницы внесено представление, в ходе рассмотрения которого выявленные нарушения устранены.