Тюменцы получает почтовые отправления без извещения и паспорта

Получать посылки и заказные письма без извещения и паспорта позволяет электронная подпись (ПЭП). В 2022 году 43 660 новых пользователей в Тюменской области оформили ПЭП для упрощённого получения почтовых отправлений, сообщает Megatyumen.ru. Сейчас услугой пользуются порядка 604 000 человек, это каждый третий житель региона. За полтора года этот показатель вырос на 22,4 %.

Оформить ПЭП можно на сайте Почты России, в мобильном приложении компании или в почтовом отделении. Регистрация занимает несколько минут.

- Простая электронная подпись — один из самых востребованных цифровых сервисов, который сокращает время обслуживания клиентов. Количество пользователей услуги постоянно растёт: тюменцы стали чаще покупать товары в интернет-магазинах и хотят получать свои посылки быстро, - отметил директор УФПС Тюменской области Сергей Симайченков.