В августе тюменцы задали 4 тысячи вопросов власти

Фото -https://admtyumen.ru/

В августе Центр управления регионом (ЦУР) Тюменской области зафиксировал 2136 сообщений органам власти от жителей региона в социальных сетях и 1953 вопроса на платформе "Госуслуги. Решаем вместе".

Самыми популярными темами стали благоустройство и дороги. В социальных сетях тюменцы интересовались благоустройством (421), темой дорог (397), вопросами ЖКХ (267), образования (150) и здравоохранения (138). Жители региона предлагали благоустроить общественные пространства, сообщали о неисправном освещении и подтоплении на дорогах, а также о некачественном содержании многоквартирных домов. Перед Днем знаний актуальной была тема образования, тюменцы задавали вопросы о состоянии и подготовке школ и детских садов к учебному году. А также жители региона интересовались, как записаться к врачам и узким специалистам.

На платформе "Госуслуги. Решаем вместе" на первое место вышла тема вакцинации и лечения от коронавируса (396). Также жителей интересовали вопросы дворов и территорий общего пользования (383), автомобильных дорог (381), медицины (140) и многоквартирных домов (114).

— В августе актуальной для жителей региона стала тема образования. Абитуриенты интересовались приказами о зачислении, а родители школьников тем, что ждет их детей в этом учебном году. Также тюменцы предлагали построить новые детские сады и школы, — рассказал Роман Рзаев, руководитель ЦУР Тюменской области.

По материалам ЦУР Тюменской области.