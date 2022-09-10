Идеи к грантовому конкурсу будут обсуждать в Тобольске

17 сентября, в Тобольске пройдет креативная сессия для участников проекта "Моя идея". Тоболякам расскажут о нюансах проектной деятельности, также участники предложат свои социально значимые инициативы на грантовый конкурс.

Зарегистрироваться на встречу можно в группе мультицентра в соцсети "ВКонтакте". Участники мозгового штурма смогут коллективно доработать свои идеи. Затем эксперты помогут начинающим лидерам оформить задумки в паспорт проекта.

— Подобные мероприятия помогают раскрыть инициативной молодежи свой потенциал. Дают возможность не только придумать, но и реализовать идею под руководством профессионалов, — рассказала Екатерина Лезнева, руководитель мультицентра "Моя территория".

После сессии участники смогут подать проекты на грантовый конкурс "Моя идея", во время проведения которого выберут пять лучших инициатив. Победители получат финансовую поддержку и продюсирование на этапе реализации, сообщает Мегатюмень.