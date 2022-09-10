Чем можно заняться в сентябре на даче

Первая декада сентября – активный сбор урожая картофеля и других корнеплодов. Картофель после выкопки следует просушить, все поврежденные клубни (пораженные паршой, надрезанные) сразу отобрать и положить отдельно. Если на участке замечено много проволочника, то обязательно после сбора картофеля посеять сидерат белую горчицу, в конце сентября все бархатцы, которые росли на участке внести на место произрастания картофеля, также можно внести минеральное удобрение хлористый калий.

Сентябрь – и время уборки капусты. Если будет стоять сырая погода, то среднеспелые и позднеспелые сорта могут начать трескаться. Для предотвращения такого процесса следует немного повредить корни – розетку кочана захватить снизу у корня обеими руками и несколько раз повернуть в одну сторону. В результате к кочану поступление влаги из почвы практически прекратиться и он не будет растрескиваться.

В период с 25 сентября начинается посадка озимых культур (чеснок, лук). Для посадки этих культур гряды нужно подготовить заранее, чтобы они "выстоялись". В гряды внести качественную органику и золу. Можно использовать за основу зелень сидеральных культур, которая хорошо обогатит почву и улучшит ее структуру. Для этого сидераты, которые выросли по высоте 7-10 см нужно срезать ножницами, оставить на грядке, пролить раствором ЭМ-препарата (Байкал, Сияние) и сверху замульчировать любой органикой ( торф, перегной, компост) или почвой с участка. Через 2-3 недели гряда готова к посадке любой культуры. После посадки сверху можно присыпать немного золой и замульчировать сухим торфом.