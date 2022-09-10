Тюменцу, упавшему с кедра, помогли врачи областной больницы № 3

Врачи ОБ №3 оказали помощь пациенту, упавший с дерева десятиметровой высоты в окрестностях города Тобольска.

Рентгеновское исследование показало переломом крестца со смещением позвонка. Кроме этого врач-травматолог Валентина Плоткина диагностировала оскольчатый перелом пяточной кости. Крестец раскололся на три части, и мужчина полностью потерял двигательную функцию. Чтобы предотвратить риски застойных явлений лёгких, сердца и других жизненно важных органов, травматолог Алексей Гринь провёл экстренную операцию. Пациенту первично составили и зафиксировали винтами отломки крестца, а пяточную кость закрепили спицами. После этого мужчина уже мог сидеть и переворачиваться с одного бока на другой.

Вторым этапом была выполнена операция, в ходе которой врачи сопоставили суставную поверхность кости пятки для её дальнейшего нормального функционирования и окончательно зафиксировали крестец. Из-за локации перелома - в месте, где проходят сосуды и нервы, травматологи воспользовались помощью эндоваскулярного хирурга Андрея Прохорихина. Он, под контролем рентгена с помощью введения контрастного вещества, исследовал сосуды органов малого таза на предмет их повреждения и констатировал, что операция прошла успешно, уточнил Дмитрий Уженцев, пресс-секретарь Областной больницы №3 (г. Тобольск).