Капитальный ремонт тобольского санатория "Радужный" завершится к 2027 году

Глава Тобольского района встретился с инвестором, Вячеславом Пуповым и узнал о перспективах здравницы, которая долгое время находилась в списке областного проекта "Объекты реновации".

"Генеральный директор компании Вячеслав Пупов уже приступил к капитальному ремонту санатория. Рассказал, что реновация оздоровительного комплекса будет идти до 2027 года в два этапа. Сначала откроют медицинский центр и два спальных корпуса, затем отремонтируют ещё два и построят дополнительный", - написал Митрюшкин в своем телеграм-канале.

Более 355 млн рублей вложит инвестор в реновацию оздоровительного комплекса "Радужный", он находится в 30 км от Тобольска, сообщила Тюменская линия.