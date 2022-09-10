Что появится на месте аварийных домов в Тюмени

О результатах программы, а также перспективах освобожденных участков рассказала Ольга Федоренко, директор департамента имущественных отношений, на заседании в гордуме. С данными ознакомился Вслух.ру.

В 2021 году по всем программам из 212 домов переселены 2 тыс. 383 жителя. Расходы из бюджета составили 2 млрд 428 млн рублей, объем финансирования на 14% больше по сравнению с 2020 годом.

В 2022 году планируется расселить 161 аварийный дом, где проживают 2 тыс. 961 человек. Объем бюджетного финансирования составит 3 млрд 115 млн 579 тыс. рублей. На данный момент 1049 человек из 69 домов расселены.

Планируется снести 130 аварийных домов. Уже снесено 69 домов, в том числе 65 – за счет бюджета.

31 участок будут осваивать инвесторы-застройщики. Два участка на ул. Ямской отдадут под благоустройство, еще три – на развитие заречной части Тюмени. Два находятся в границах участков для размещения социальных объектов: спортивного центра с бассейном на ул. Р. Люксембург и поликлиники на 300 посещений в смену на улице Полевой. На четырех участках, где нельзя возводить объекты капстроительства, могут появиться зеленые уголки, детские, спортивные площадки, парковки. Восемь – отнесены к территории общего пользования. По остальным ведется работа по возможным вариантам использования.