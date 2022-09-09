Тюменские медики рекомендуют одновременно прививаться от гриппа и коронавируса

Вакцинация против коронавируса и гриппа проводится в Тюменской области, медики рекомендуют одновременно получить эти вакцины.

"Мы должны вакцинироваться и от коронавирусной инфекции, и от гриппа, чтобы в совокупности иметь хорошую имунную защиту. Сейчас есть возможность поставить прививку одновременно. Заболеваемость коронавирусом идет в рост. Всех, кому показано, госпитализируем. Мы даем рекомендацию принять решение о вакцинации", - отметила

директор департамента здравоохранения Наталья Логинова.

За период борьбы с коронавирусом в Тюменскую область поступило 1 472 755 комплектов вакцины для взрослых и 3 870 для детей. На сегодня в регионе 1 320 096 случаев вакцинации, 1 142 786 человек получили полный курс, 342 750 человек ревакцинировались, 3 614 детей от 12 до 17 лет привито 1 этапом, 2 860 — полным. Против гриппа привито 96 166 человек, из них 69 293 взрослых и 26 873 детей.

Для вакцинации коллективов открыт прием заявок от работодателей.