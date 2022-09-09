Тюменцев ждут на выставке "Служим Отечеству"

В "Аванпосте" с 10:00 до 18:00 проходит юбилейная, десятая по счету, региональная профессиональная выставка в сфере обороны и безопасности "Служим Отечеству". Посетить выставку могут все желающие. Особенно это будет полезно для школьников и будущих абитуриентов. Мероприятие поможет узнать подробно о службе в рядах Вооруженных сил и определиться с будущей профессией.

Это ежегодное событие традиционно соберет на одной площадке представителей различных структур :ГУМЧС России по Тюменской области, пункт отбора на военную службу по контракту, ТОСЭР, УМВД России по Тюменской области, ТВВИКУ, Следком, ДОСААФ, Тюменская таможня, детский морской центр "Алый парус" и центр "Аванпост". Ожидается и участие представителей вузов из других городов, таких как Воронеж, Челябинск, Сызрань, в дистанционном формате Санкт-Петербург, Москва, Пенза и другие.

На отдельной площадке представлена военная техника, а также пожарные автомобили и автоцистерну, квадроциклы и гидроциклы МЧС, катер для спасательных операций, бронетранспортер БТР-82, патрульные автомобили ДПС и ППС, служебный автомобиль для конвоирования, КАМАЗ, УРАЛ и УАЗ ДОСААФ.

В программу также войдут показательные выступления сотрудников силовых ведомств. Ежегодно выставку посещают около 3 тысяч человек, а к дистанционному формату подключаются более 7 тысяч участников.