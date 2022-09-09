Тюменские ветеринары просят горожан не бросать животных на дачах

14:00 09 сентября 2022
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

Управление ветеринарии Тюменской области обратилось к гражданам с просьбой не бросать кошек и собак на дачных участках.

Дачный сезон завершился, и с наступлением холодов хозяева всё реже приезжают на участок. Зимовать в пустующих садовых товариществах вынуждены тысячи кошек и собак, отмечают ветеринары.

"Там, где мы можем сделать осознанный выбор, давайте делать его в пользу животных и не бросать их в конце очередного дачного сезона. Ведь мы в ответе за тех, кого приручили", - напоминают специалисты.

NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Октябрь, 2022