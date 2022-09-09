Тюменские ветеринары просят горожан не бросать животных на дачах

Управление ветеринарии Тюменской области обратилось к гражданам с просьбой не бросать кошек и собак на дачных участках.

Дачный сезон завершился, и с наступлением холодов хозяева всё реже приезжают на участок. Зимовать в пустующих садовых товариществах вынуждены тысячи кошек и собак, отмечают ветеринары.

"Там, где мы можем сделать осознанный выбор, давайте делать его в пользу животных и не бросать их в конце очередного дачного сезона. Ведь мы в ответе за тех, кого приручили", - напоминают специалисты.