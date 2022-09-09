Юннаты Тобольского района заняли три из пяти первых мест на областной выставке

В областной выставке "Юннат-2022" участвовали 29 ребят из Нижнетавдинского, Юргинского, Ярковского, Тобольского, Тюменского, Абатского, Викуловского, Сорокинского, Казанского, Исетского районов, Заводоуковского, Голышмановского городских округов, Тюмени, Ишима и Ялуторовска. Победителями в трех из пяти номинаций стали юннаты Тобольского района.

В течение дня участники презентовали результаты своих исследований, проекты с применением современных технологий, направленные на развитие сельскохозяйственного и агроэкологического направления. Выставочными экспонатами стали плодово-ягодные, овощные культуры, декоративные композиции, консервированные заготовки, продукты фермерского производства и многое другое.

Победителями выставки тоболяки стали в номинациях "Домашняя ферма" – Николай Криванков, "Современные технологии в агрономии" – Кира Пахомова, "Декоративное цветоводство и ландшафтный дизайн" – Юлия Кожина. В номинации "Опытническое растениеводство" отличилась тюменка Елизавета Санникова, в "Мой выбор профессии" – Риян Шамитов (Ярковский район).

"В настоящие время возобновляется интерес молодого поколения к сельскому хозяйству. С гордостью можно отметить, что в нашем регионе интерес ребят к этой деятельности возрастает! Натуралистическая деятельность популярна во всех районах области и, конечно же, в Тюмени. Мы в свою очередь готовы поддерживать ребят и оказывать всяческую помощь в их исследовательской работе и практической деятельности", - прокоментировала вставку доктор сельскохозяйственных наук, кафедры общей биологии Государственного аграрного университета Северного Зауралья – Людмила Лящева.

Победители примут участие в федеральном заочном этапе Всероссийского конкурса "Юннат" в период с 6 по 12 октября 2022 года.