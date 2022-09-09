"Три эпохи Марка Шагала" открыли тюменцам

В Тюмени открылась выставка "Три эпохи Марка Шагала", из представленных 120 работ 40 — уникальные и ранее не экспонировались.

Экспозицию предоставила галерея современного искусства PS Gallery.

"Я хочу поблагодарить PS Gallery за то, что у нас началось сотрудничество, благодаря которому в прошлом году мы открыли выставку Сальвадора Дали. И она стала самым востребованным проектом прошлого сезона. Я уверена, что и выставка "Три эпохи Марка Шагала" привлечет ценителей искусства". - сказала директор департамента культуры Тюменской области Елена Майер.

В свою очередь коллекционер, владелец PS Gallery Павел Башмаков заявил, что много путешествует по России и музеям - "такого замечательного комплекса, таких увлеченных специалистов нет в других регионах. Это великолепная возможность показывать искусство так, как его нужно показывать".

Выставка будет работать в Музейном комплексе имени Словцова (Советская, 63) до 5 февраля 2023 года, билет можно приобрести по "Пушкинской карте".