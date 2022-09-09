Книжный обменник закрывает сезон

09:30 09 сентября 2022
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

Последний в этом сезоне общегородской книжный обменник пройдет в Тюмени в субботу, 10 сентября, возле Благотворительного фонда развития города Тюмени (Малыгина, 51) с 12 до 15 часов. 

Горожане вновь смогут обменять хорошие, но ненужные дома книги на книги хорошие и нужные. Напомним, для обмена принимается художественная и научно-популярная литература. Плата за вход остается неизменной вот уже 17 лет: 10 рублей для взрослых. Дети могут обменяться книгами бесплатно, а за прочитанный наизусть стишок получить конфету от Книжной феи. 

По традиции по соседству с книжным развалом откроется барахолка, где могут торговать все желающие.

Книжный обменник является лауреатом Всероссийского фестиваля добрых дел и работает в Тюмени с 2006 года.

 

Теги: книги
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Октябрь, 2022