Книжный обменник закрывает сезон

Последний в этом сезоне общегородской книжный обменник пройдет в Тюмени в субботу, 10 сентября, возле Благотворительного фонда развития города Тюмени (Малыгина, 51) с 12 до 15 часов.

Горожане вновь смогут обменять хорошие, но ненужные дома книги на книги хорошие и нужные. Напомним, для обмена принимается художественная и научно-популярная литература. Плата за вход остается неизменной вот уже 17 лет: 10 рублей для взрослых. Дети могут обменяться книгами бесплатно, а за прочитанный наизусть стишок получить конфету от Книжной феи.

По традиции по соседству с книжным развалом откроется барахолка, где могут торговать все желающие.

Книжный обменник является лауреатом Всероссийского фестиваля добрых дел и работает в Тюмени с 2006 года.