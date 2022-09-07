В Тюмени объединяют поликлиники №12 и №14

Начался процесс объединения ГАУЗ ТО "Городская поликлиника №12" и ГАУЗ ТО "Городская поликлиника №14". Реорганизация позволит оптимизировать административные затраты и перевести их в непосредственное улучшение медицинской деятельности. Это подразумевает, что в ходе реорганизации не планируется проводить сокращение медицинского персонала – коллективы будут сохранены в полном объеме.

Новое крупнейшее учреждение амбулаторного звена возглавит Татьяна Клещевникова, которая сейчас руководит поликлиникой №12.

"Пациенты должны понимать — для них не изменится фактическое оказание помощи — не уменьшается количество врачебного персонала. В этом даже не стоит сомневаться. Однако объединение материальной базы позволит улучшить комфорт оказания медицинской помощи; инструментальной и технической — увеличить доступность этой помощи. Все высвободившиеся административные ресурсы будут затрачены на модернизацию обоих учреждений, что в итоге приведет к улучшению качества лечения и диагностики", - рассказывает Татьяна Клещевникова.

Концентрация ресурсов — это возможность выполнить требования времени: качественная и доступная медпомощь. Всем известно, что численность врачей рассчитывается на определенное количество прикрепленного населения, какое-то оборудование целесообразно закупать также при условии наличия оптимальной нагрузки, которая будет обеспечена необходимым потоком пациентов. И в небольших учреждениях этот баланс можно соблюсти не всегда, в отличие от крупного амбулаторного центра.

Медицинская помощь в процессе объединения будет оказываться в прежнем режиме во всех филиалах.