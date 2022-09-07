18 тюменских педагогов поделятся опытом на Всероссийском форуме классных руководителей

Преподаватели из Тюменской области примут участие во втором Всероссийском форуме классных руководителей, который пройдет в октябре в Москве.

Заявки на форум подали более 64 тысячи учителей со всей России, но только 1300 смогли пройти конкурсные испытания и были приглашены к очному участие в финале конкурсе. Среди участников, прошедших отбор, 18 педагогов из Тюменской области: Буланбаева Кульзира, Гилёва Юлия, Долгов Артем, Ленский Александр, Макашин Пётр, Малушкин Анатолий, Мошков Андрей, Орлецкая Дарья, Петелина Христина, Погудина Людмила, Самохов Дмитрий, Семенов Георгий, Сорокина Елена, Сухинина Виктория, Шевченко Евгения, Шмелев Денис.

О своем участии в форуме рассказала учитель истории и обществознания, педагог-организатор, преподаватель из школы № 15 города Тюмени Елена Булычева:

Люблю участвовать в различных конкурсах, конференциях, форумах. Всегда стараюсь не остаться в стороне от мероприятий, на которых есть возможность познакомиться с интересными людьми, приобрести полезный опыт, генерировать новые идеи.

Отличием второго сезона конкурса стало то, что к школьным педагогам присоединились и кураторы групп в колледжах. Так, участником форума стал преподаватель Тюменского техникума строительной индустрии Георгий Андреевич. На очном этапе он планирует поделиться с коллегами опытом проектной деятельности, к которой привлекает студентов техникума.

Финалистами также стали и начинающие классные руководители. Преподаватель Ишимского многопрофильного техникума Анатолий Малушкин рассказал про отборочный тур:

Это новый опыт и возможность проверить свои силы на тренажере. Сложнее всего далась видеовизитка, оказалось что говорить на камеру гораздо сложнее, чем выступать в живую. Жду с нетерпением очного этапа, ведь это возможность окунуться в живую атмосферу единомышленников, узнать много нового для развития в направлении классного руководства.

Первый Всероссийский форум классных руководителей прошёл 9–10 октября 2021 года в Москве, в нём приняли участие порядка 1000 педагогов из всех регионов страны.