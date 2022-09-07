Тюменцам напомнили про правила выбора школьной формы

Внесение изменений и дополнений в требования к школьной форме - компетенция управляющих советов и родительских комитетов каждой школы, она не может не может иметь никакой религиозной или атеистической пропаганды, должна быть комфортной и удобной для обучающихся и соответствовать общепринятым нормам делового стиля, отмечают в информационном центре правительства ТО.

Заместитель губернатора, директор департамента образования Тюменской области Алексей Райдер:

- Еще с 1 сентября 2013 года, когда вступила в силу новая норма закона "Об образовании" о введении единых требований к школьной форме, все школы области провели работу по выработке на уровне коллектива педагогов и родителей требований к одежде школьников. Эта работа была организована в соответствии с типовыми требованиями, установленными решением областного департамента образования и науки Тюменской области и одобренными Общественным советом при департаменте.

В результате широких обсуждений и консультаций с родительской общественностью, лидерами и активами школьного ученического самоуправления, каждая школа закрепила эти нормы решениями Управляющих советов, Советов родителей и иными органами управления общеобразовательными организациями. Строго в соответствии с требованиями федерального законодательства об образовании.

Одни из ключевых принципов при определении единых требования был принцип "светского характера образования", закрепленный в ст.3 Федерального закона "Об образовании". В соответствии с ним, одежда обучающихся в стенах общеобразовательной организации не может иметь никакой религиозной или атеистической пропаганды, должна быть комфортной и удобной для обучающихся и соответствовать общепринятым нормам делового стиля.

Таким образом, решение о введении единой школьной формы обучающихся принимается не директором школы, а является результатом обсуждения управляющего совета школы, родительского и педагогического сообщества, и, конечно, не должно противоречить действующему законодательству.

Любые возникающие вопросы, требующие корректировки установленных норм, в частности и в элементах школьной формы обучающихся, могут быть внесены только путём коллективных обсуждений.

В случае отсутствия подобных решений о внесении изменений в принятые нормы, несоблюдение установленной формы одежды признаются несоответствующими уставным и регламентирующим документам образовательных организаций.