Тюменец выиграл 1,2 млн рублей на реализацию креативной мусорной реформы

Проект Федора Маслова "Креативная мусорная реформа" на Всероссийском экологическом форуме "Экосистема" победил в номинации "Развивай среду" и рекомендован к грантовой поддержке в размере 1 200 000 рублей, сообщает пресс-служба Медиацентра молодежной политики Тюменской области.

Проект "Креативная мусорная платформа" направлен на создание облагороженных мест приема мусора на сельских территориях. Автор планирует реализовать его в деревне Раскатиха Курганской области. По словам Федора, в деревне установили баки для раздельного сбора мусора, но не оборудовали площадку. Из-за этого емкости заполняются дождевой водой, падают от порывов ветра и животные растаскивают пакеты.

В планах обладателя гранта — построить специальные площадки с ограждениями для баков и крупногабаритного мусора, создать граффити на мусорных ограждениях и установить таблички с информацией о правильной утилизации отходов. Федор хочет приобщить к проекту молодежь — совместно установить специальные навесы над контейнерами.

"Грантовая поддержка дает дополнительные возможности для реализации нашей задумки. Проект "Креативная мусорная реформа" поможет решить проблему не только экологического воспитания молодежи, но и проблему целого села. В будущем мы планируем масштабировать проект на территории Тюменской области", — рассказал Федор.

Справка: Молодежный форум "Экосистема" проводится второй год подряд. Организаторами выступают Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) и Правительство Вологодской области. В 2022 году форум проходил в два этапа: "Экосистема. Устойчивое развитие" и "Экосистема. Заповедный край". Второй этап форума проходил с 29 августа по 4 сентября в Камчатском крае. Поддержку Росмолодежи получили 17 проектов на общую сумму более 10 млн рублей.