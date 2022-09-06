19 000 детей отдохнули и 1 225 вожатых поработали на летних сменах в лагерях Тюменской области

В 18 загородных оздоровительных центрах Тюменской области за лето отдохнули более 19 000 детей, из них 181 ребёнок с ограниченными возможностями здоровья, трудоустроено 1225 вожатых, итоги кампании по летнему оздоровительному отдыху подвели творческой программой "Счастливое тюменское лето".

Участники и организаторы летнего отдыха выступили с лучшими творческими номерами, танцами, песнями, акробатическими номерами и игрой на музыкальных инструментах. На праздничной площадке царила атмосфера праздника, дружбы, лета и счастливого детства! Дети смогли встретиться с любимыми вожатыми и педагогами.

"Каждый ребёнок имеет право на мир, любовь, красоту. И тюменские организаторы детского отдыха умеют дарить счастливое детство, умеют работать качественно и с высокой ответственностью", - отметила вице-губернатор Тюменской области Ольга Кузнечевских, она поблагодарила организаторов летнего отдыха за профессиональную и продуктивную работу.