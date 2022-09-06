Тюменские участники финала нацчемпионата "Молодые профессионалы" будут очно и заочно бороться за победу

8 сентября в Саранске стартует Финал X Национального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills) 2022. В столице Мордовии соберутся более 280 молодых профессионалов, которые продемонстрируют своё мастерство в 25 компетенциях.

Тюменскую область на чемпионате представляют 20 человек. Пять будут в Саранске бороться за победу в компетенциях "Геопространственные технологии", "Сантехника и отопление" и "Сварочные технологии". В компетенции "Сантехника и отопление" наши ребята представят регион в двух возрастных категориях: юниоры и основной состав.

15 человек будут соревноваться дистанционно по 13 компетенциям, в том числе в графическом дизайне, визуальном мерчендайзинге, предпринимательстве и других.

На Финале IX Национального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) – 2021 в Уфе сборная нашего региона вошла в десятку самых сильных команд. Ее участники завоевали 3 серебряных медали, 8 бронзовых и 3 медальона за мастерство.