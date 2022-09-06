"Лес" соберет более 300 любителей активного отдыха со всей области

Первый областной туристско-краеведческий фестиваль "Лес" пройдет 10-11 сентября на спортивно-оздоровительной базе "Азимут" в Тюмени.

Двухдневный марафон активного отдыха позволит провести время с пользой в кругу семьи либо в компании друзей и единомышленников. участвовать могут все желающие.

Организаторы подготовили для гостей фестиваля множество тематических локаций и развлечений: туристические площадки, мастер-классы, веревочный парк, скалодром. Под открытым небом развернется выставка Областного поискового центра им. Артура Ольховского. Для малышей организаторы подготовили игровую программу "Туристята". Любители острых ощущений смогут попробовать свои силы в ночном ориентировании.

Участники туристического слета преодолеют маршруты различной сложности. В Припышминском бору будет проложена "Лесная тропа" протяженностью от 2,5 до 16 км. Необходима предварительная регистрация.

Найти развлечение по душе смогут гости всех возрастов и любого уровня физической подготовки. Представители старшего поколения, дети и люди с ограниченными возможностями здоровья также смогут почувствовать себя настоящими туристами и пройти по "Доступной тропе". Наряду с другими участниками это испытание пройдут подопечные клуба "Горизонт" Дворца творчества и спорта "Пионер". Во второй день фестиваля состоятся презентация и открытие новых проектов для детей и взрослых с особенностями здоровья.