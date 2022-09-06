Суд Тюмени по иску прокуратуры обязал гимназию поставить забор

Гимназия №16 города Тюмени обязана в течение полугода установить ограждение, решение об этом принял Ленинский райсуд после рассмотрения гражданского дела по исковому заявлению прокурора АО, действующего в защиту прав, свобод и законных интересов неопределённого круга лиц, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы ТО.

"Общеобразовательным учреждением длительное время нарушаются требования законодательства о противодействии терроризму и экстремизму, в связи с чем грубо нарушаются права обучающихся и работников организации на охрану жизни и здоровья, а именно во 2 корпусе Гимназии отсутствует ограждение по всей территории учреждения. Изучив материалы дела, выслушав участников процесса, суд пришел к выводу о законности и обоснованности исковых требований". - сообщает пресс-служба.

Решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано.