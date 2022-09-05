Областная выставка юннатов откроется в Тюмени

Областная выставка "Юннат" откроется во вторник, 6 сентября, в 12:00 в колонном зале Дворца творчества и спорта "Пионер". Участниками станут школьники региона.

Выставка пройдет по номинациям: "Полеводство", "Овощеводство", "Цветоводство", "Плодоводство", "Ландшафтный дизайн", "Лекарственные растения" и "Личное подсобное и пасечное хозяйство". Для ребят в возрасте от 7 до 13 лет открыта номинация "Юные Тимирязевцы", для естествоиспытателей в возрасте от 14 до 18 лет - "Будущие аграрии России".

На выставке будут представлены перспективные сорта полевых культур разных регионов России, традиционные и малоизвестные русские рецепты использования лекарственных растений, художественные цветочно-декоративные композиции, медоносные растения и продукты пчеловодства, самый вкусный овощ, фрукт и необыкновенные кулинарные изделия из них, поделки из природного материала с использованием разнообразных видов культурных растений и сельскохозяйственного сырья.