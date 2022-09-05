Волонтеры защитили проекты регионального этапа премии "МЫ ВМЕСТЕ"

На защите проектов регионального этапа международной премии #МыВместе экспертная коллегия, в состав которой вошли представители Фонда президентских грантов, заслушала более 70 социальных инициатив жителей Тюменской области.

В рамках заявочной кампании жители РФ подали более 31 тысячи проектов. В премии может участвовать любой гражданин или организация, которые реализуют ту или иную социальную деятельность.

Руководитель проектов регионального ресурсного центра развития добровольческого движения Тюменской области Надежда Герасимова:

Одно из основных требований – проект должен быть на стадии реализации и уже иметь результаты. То есть участники выступают не с идеей, а с готовым реальным проектом. Это могут быть благотворительные, некоммерческие организации, которые ведут свою деятельность и планируют ее развивать и расширять. Проекты должны быть долгосрочными и направленными на решение социальных проблем региона или страны.

По итогам региональных этапов будут определены победители и призеры в каждой номинации. После федеральной экспертизы кто-то из победителей выйдет в полуфинал, а затем, возможно, и в финал международной премии. Награждение состоится 5 декабря на форуме добровольцев в Москве, лучшие проекты получат до 3,5 млн рублей.

После прошлогодней международной премии у одной из участниц регионального этапа 2022 года родилась идея, которую она уже успела реализовать с участием корпоративных волонтеров РЖД. Гурьева Ксения, начальник железнодорожной станции "Тюмень-Северная", представила проект "Капля жизни". Суть его заключена в том, чтобы привлечь действующих доноров к помощи ветеранам, а внимание людей, заинтересованных в помощи ветеранам, но не являющихся донорами, обратить на донорство. "Эти две проблемы имеют совершенно разное направление, но обе очень актуальны – нашим ветеранам нужна поддержка, точно так же как помощь земляков требуется для пополнения банка крови. На таком симбиозе и построен мой проект", - отметила Ксения.

Помогать людям, но уже в несколько ином направлении призван проект еще одной конкурсантки Натальи Микушиной, представителя артели "Индустрия красоты".

"Наш "Комитет добрых дел" спешит на помощь многодетным мамам, воспитанникам Заводоуспенского детского дома и нашим дорогим пенсионерам. Мы делаем все, чтобы привнести в ежедневную рутину этих людей красоту и внимание. Для мамочек, которые мало что видят кроме бесконечной бытовой работы, организуем двухдневный спа-курс, где они успевают отдохнуть в сауне, посетить визажиста и парикмахера и сходить на фотосессию. Для ребят из детского дома проводим выездные мастер-классы по вопросам красоты: учим девочек правильно наносить макияж, ухаживать за волосами. Для пенсионеров проводим курс ухаживающих процедур за ножками, чтобы сохранить их здоровье. Очень хочется, чтобы как можно больше людей смогли уделить внимание себе, поэтому решили заявить о своем проекте на международной премии", - поделилась Наталья.

В прошлом году четыре из шести проектов тюменцев, которые прошли в финал премии, получили высокую оценку и стали призерами.

Первое место международной премии #МыВместе в номинации "Культурное наследие" (трек "Волонтеры и НКО") занял проект "Социальный театр" АНО Молодежный "Экспериментальный Шекспировский театр";

Второе место в номинации "Зеленая страна" (трек "Бизнес") заняла Елена Бельская ПАО "Сибур холдинг" с проектом "Зелёный лес";

Третье место в номинации "Здоровье нации" (трек "Волонтеры и НКО") присудили Екатерине Трапезниковой с проектом "Спортивное поколение";

Третье место в номинации "Здоровье нации" (трек "Волонтеры и НКО") присвоено Наталье Устюжаниной АНО "Поколение" с проектом "Вместе сильнее".

Надеемся, что в этом году социальные проекты жителей Тюменского региона также будут замечены федеральными экспертами и получат возможность пройти в финал премии.