Школа и родители девочки в хиджабе урегулировали разногласия

Инцидент в тюменской школе № 88, возникший 1 сентября из-за того, что ученица пришла на уроки одетая не по форме, исчерпан, сообщает информцентр правительва ТО со ссылкой на родителей и педагогов.

Директор департамента образования и науки Тюменской области Алексей Райдер встретился с отцом школьницы Ибрагимом Давудовым и директором средней школы № 88 г. Тюмени Еленой Головчак.

"Ситуация получилась не очень красивая и не очень правильная – как с моей стороны, так были и огрехи с вашей стороны. Меня, как отца, понять можно в том плане, что я попытался защитить дочь, не разобравшись до конца в происходящем. Не знал, что нужно было заранее обговорить этот момент. Можно было договориться. Прошу не держать на меня зла", - цитирует слова Давудова к директору школы информационный центр.

Елена Головчак выразила понимание и готовность к диалогу. Отец девочки и директор школы обсудят между собой дальнейшие пути выхода из сложившейся ситуации.

"Для меня все дети важны. Единая форма появилась не случайно. Все дети разные, из разных семей, в первую очередь с разным уровнем достатка. Единая форма установлена, чтобы стереть социальные различия между детьми, о которых им ещё рано думать. Какую форму можно носить, определяют сами родители, а не администрация: Управляющий совет школы и Совет родителей. А администрация уже следит за исполнением того, что родители внесли в устав", – подчеркнула Головчак.

Во встрече приняли участие председатель Общественного совета при областном департаменте образования и науки Любовь Гнусарева, представитель общественной организации "Дагестанцы Тюменской области" Магомед Ажуев.

"В Тюменской области в мире и дружбе живут и трудятся представители более чем 150 национальностей. В наших школах нет и не должно быть никаких конфликтов на национальной или религиозной почве", – подчеркнул, комментируя итоги встречи, Алексей Райдер.