Родные улицы и дворы облагораживают в Тюменском районе

Традицией для тюменцев стало подведение итогов лета конкурсом "Цветы Тюменского района". В этом году этот смотр собрал рекордное количество участников – 257 жителей.

В 2022 году мероприятие посвятили 35-летию образования Тюменской районной организации ветеранов, которая вот уже на протяжении 15 лет с большой ответственностью организует и проводит цветочное состязание.

На суд жюри были представлено почти полторы тысячи фотографий: палисадники, цветы у памятников погибшим воинам и труженикам тыла, у храмов и мечетей, у подъездов, у домов, цветы на балконах, улицах и площадях. Отдельной номинацией выделили садоводов-мужчин.В этом году также появилась новая номинация конкурса - "Династии цветоводов": в каждую из трех команд-участников вошли мать и дочь.

Активность в цветочном конкурсе нынешнего сезона проявили жители Горьковского, Успенского, Богандинского, Кулаковского, Наримановского, Каскаринского и Червишевского муниципальных образований, сообщили в пресс-службе главы Тюменского района.