350 книжек-раскрасок "Голышманово цвета рассвета" изготовили юные художницы

Воспитанниц Голышмановской детской школы искусств направляла их в работе педагог Светлана Лебедева. Этот социальный проект выиграл грант Президентского фонда культурных инициатив.

- Нам выделили более 350 тысяч рублей, и школа искусств почти столько же средств вложила на реализацию проекта на условиях софинансирования. Большая часть денег ушла на печать книжки-раскраски в тюменской типографии, на остальные приобретали наборы для художников и несколько мольбертов, - рассказала директор Голышмановской школы искусств Наталья Цепилова.

Книжку-раскраску разделили на три части: исторические объекты, государственные учреждения и места отдыха, всего — 19 иллюстраций с достопримечательностями посёлка Голышманово. Партнёрами проекта выступали Голышмановский краеведческий музей и комитет образования округа. Книжку-раскраску презентовали на августовском педагогическом форуме и передали в голышмановские школы качестве подарков для первоклашек на День Знаний.

Воспитанницы ДШИ за время участия в проекте получили практические компетенции художника-иллюстратора, сообщила Мегатюмень.