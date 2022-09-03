В Тюмени проверят информацию о том, что пятиклассницу не пустили в школу в платке на голове

Ситуация с видео из школы № 88 Тюмени, где директор якобы не пустила на уроки ученицу 5 класса из-за платка на голове, проверяется, в ближайшее время будет организована встреча заинтересованных сторон, сообщает информационный центр правительства ТО.

Видеоролик опубликован в Telegtam-канале Mash, в сообщении говорится, что девочку, одетую в форму, но с платком на голове, не захотела пускать в школу директриса.

"Возникший вопрос взят под контроль региональными органами управления образования, национальной политики при участии мусульманского духовенства Тюменской области соответствующего регионального национально-общественного объединения. В ближайшее время состоится рабочая встреча с заинтересованными сторонами, ситуация будет всесторонне рассмотрена с позиций норм действующего законодательства, права граждан на свободу вероисповедания с учётом традиционных основ исламского вероучения", - сообщили в информцентре.

При том отмечается, что "согласно действующему федеральному законодательству об образовании и Уставу школы, учащиеся должны соблюдать Устав и, соответственно, принятую форму одежды".