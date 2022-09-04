Воспитанники тюменского "Родника" приняли участие во Всероссийском конкурсе

Социальные педагоги тюменского реабилитационного центра "Родник" и ребята приняли участие во Всероссийском детско-юношеском конкурсе рисунка и прикладного творчества "Рисуй, ваяй в июне. 2022".

На конкурс принимали работы ребят в возрасте от 3 до 19 лет включительно. Юные художники представляли свои рисунки и изделия декоративного и прикладного творчества на свободную тему. Фантазию автора никто не ограничивал, это могли быть впечатления от отдыха, натюрморты лета, воспоминания о весне или зиме, иллюстрации к прочитанным книгам и многое другое, от души и под настроение.

На конкурс были выставлены работы, сделанные детьми-инвалидами совместно с педагогами Центра. Лучших результатов в конкурсе достигли несколько работ из "Родника. Среди самых маленьких (до 4 лет) диплом за 3 место по Уральскому ФО за поделку "Русские мотивы" получила Дарья К. (педагог Ирина Цимашенко). Диплом за 1 место по УФО в возрастной группе 10-13 лет достался Анастасии Б., Ивану С. за поделку "Маска "Ёжик", педагог Ольга Ососкова.

За 1 место по Уральскому ФО среди участников 14-17 лет удостоена диплома поделка "Колокольчик Котозвон" - коллективная работа ребят под руководством Натальи Хохловой.

По материалам департамента социального развития Тюменской области.