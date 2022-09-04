В "Космос"е поставят инсталляцию "Бежать Нельзя Остаться"

"Бежать Нельзя Остаться" будет основана на одноименном комиксе и реальных историях тюменцев, которые когда-то покинули свою страну и теперь живут в России. Любой желающий может анонимно поделиться своей историей в гугл-форме. Подробную информацию и анкету можно найти в группе театрального центра "ВКонтакте".

"Проблема вынужденного переселения и адаптации человека к новой для него культуре — важная тема последних десятилетий. Россия — страна мультикультурная, мультинациональная и мультиконфессиональная, поэтому вопросы совместной жизни важны и требуют внимания и понимания", — поделился Moi-portal.ru Александр Крестьянинов, руководитель Молодежного театрального центра "Космос".

Режиссеры — Ангелина Мигранова и Родион Сабиров, основатели и руководители Камерного театра "Театр.Акт" из Казани. В Тюмени они проводили "Лабораторию о театре как ритуале" летом 2022 года. Их спектакли неоднократно номинировались на "Золотую маску".

"Бежать Нельзя Остаться" — комикс, основанный на реальных событиях. Это семь историй людей, которые покинули свою страну и переехали в Россию. Истории собрал писатель Алексей Олейников, за визуальную часть отвечали студенты Высшей школы экономики. Комикс издан Агентством ООН по делам беженцев в РФ и издательством "Самокат". Издатели поддержали работу над инсталляцией: позволили использовать текст и визуальный ряд комикса.